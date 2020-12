Il Mattino: Gattuso non firma il rinnovo per i diritti d’immagine e i bonus (Di martedì 22 dicembre 2020) Da oltre un mese Gattuso e il Napoli sarebbero prossimi alla firma del rinnovo dell’allenatore che viene mediaticamente trattato come il salvatore della patria e che in realtà perde una partita ogni tre. Deve sempre firmare, è fatta, è fatta, ma non firma mai. Oggi Il Mattino scrive che la firma non arriva per cavilli legati a diritti d’immagine e bonus. La firma non è ancora arrivata e a questo punto è prevista dopo il periodo di feste e cioè dopo l’Epifania. E siamo al terzo rinvio. La firma era stata annunciata prima nella pausa della Nazionale, poi entro Natale, adesso dopo l’Epifania. Il nuovo contratto, sempre secondo Il Mattino, non prevederebbe penali. I tempi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Da oltre un mesee il Napoli sarebbero prossimi alladeldell’allenatore che viene mediaticamente trattato come il salvatore della patria e che in realtà perde una partita ogni tre. Deve semprere, è fatta, è fatta, ma nonmai. Oggi Ilscrive che lanon arriva per cavilli legati a. Lanon è ancora arrivata e a questo punto è prevista dopo il periodo di feste e cioè dopo l’Epifania. E siamo al terzo rinvio. Laera stata annunciata prima nella pausa della Nazionale, poi entro Natale, adesso dopo l’Epifania. Il nuovo contratto, sempre secondo Il, non prevederebbe penali. I tempi ...

