Gemma Galgani stanca di Aurora a Uomini e Donne: “Hai sempre attaccato tutti” (Di martedì 22 dicembre 2020) Gemma Galgani è stanca di Aurora e di tutte le accuse che al centro dello studio regala nei confronti delle altre persone. La dama del parterre femminile di Uomini e Donne si dimostra così molto arrabbiata e decide di intervenire nei confronti di Aurora per dire quello che realmente pensa di lei e del suo comportamento verso le altre persone del programma. Aurora Tropea durante la puntata di ieri al centro dello studio, sembra aver ripreso i rapporti con Gianluca che, nelle scorse settimane erano andate degenerando. Una scelta inaspettata da parte della dama che al centro dello studio si è ritrovata ancora una volta tutti contro di lei e con le spalle al muro. Così, per l’ennesima volta Aurora ha deciso di attaccare in ... Leggi su giornal (Di martedì 22 dicembre 2020)die di tutte le accuse che al centro dello studio regala nei confronti delle altre persone. La dama del parterre femminile disi dimostra così molto arrabbiata e decide di intervenire nei confronti diper dire quello che realmente pensa di lei e del suo comportamento verso le altre persone del programma.Tropea durante la puntata di ieri al centro dello studio, sembra aver ripreso i rapporti con Gianluca che, nelle scorse settimane erano andate degenerando. Una scelta inaspettata da parte della dama che al centro dello studio si è ritrovata ancora una voltacontro di lei e con le spalle al muro. Così, per l’ennesima voltaha deciso di attaccare in ...

