Covid, in Campania i conti non tornano: l'inchiesta di Report sulla gestione di De Luca (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – "Tutti gli uomini del presidente". E' il titolo dell'inchiesta di Report andata in onda ieri sera su Rai 3, dove si racconta la campagna elettorale del Governatore Vincenzo De Luca, che ha vinto soprattutto per la capacità di aver restituito una percezione di grande successo nella gestione della prima ondata. Come sottolineato dal programma il presidente campano ha condotto la sua campagna elettorale puntando tutto sui suoi presunti successi nella gestione della prima ondata della pandemia. Presunti, sì, perché l'indagine siero-epidemiologica condotta dall'Istat ha dimostrato che tutto il centro sud è stato graziato dal virus per via dei provvedimenti di lockdown. Poi è arrivata la seconda ondata e gli ospedali campani si sono trovati completamente impreparati.

