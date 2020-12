Cappotti 2020 2021 | i nostri desideri super glamour!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 22 dicembre 2020) Di tutte le fogge, ecco a voi i, capi “alla moda” che tornano preponderanti con un tocco più glamour. Preparatevi a lustrarvi gli occhi!: i più belli per voi Un grande classico è il cappotto color cammello, iconico e versatile nella sua semplicità, batte tutti. Di diverse sfumature, dal beige alle tonalità più scure e di tipi diversi…quale scegliere? In stile barocco, uno deiche ha conquistato le passerelle è MaxMara. Credits: MaxMara (https://it.maxmara.com/) Originale, ha un taglio dritto e cade lineare ad altezza coscia. E’ un cappotto in beaver, il tessuto assomiglia al pelo di un castoro e presenta delle ruches, ovvero delle strisce di tessuto arricciate, che caratterizzano tutta la lunghezza della manica… è, ...