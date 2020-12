Zes | primo via libera al regime fiscale speciale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’approvazione da parte della Commissione Bilancio della Camera dei deputati dell’emendamento sulper i nuovi investimenti nelle aree ZES, a firma dell’Onorevole Piero De Luca, rappresenta uno spiraglio importante per le aziende del Mezzogiorno“. Ad affermarlo in una nota è Confindustria Campania, con il presidente Vito Grassi. “Auspichiamo ora che l’iter si completi al più presto alla Camera e al Senato perché, mai come in questo momento, il Sud e le imprese hanno bisogno di poter mettere a terra i benefici di un’importante leva di sviluppo per il rilancio economico del territorio come quella delle Zone Economiche Speciali. La misura – aggiunge Grassi – consentirà di incentivare l’insediamento di nuove attività economiche nelle aree già perimetrate come ZES, attraverso il ...