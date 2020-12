Variante Covid, il governo fino a ieri non sapeva nulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il paziente (zero) inglese spaventa l’Italia. Mentre il Regno Unito “malato d’Europa” si scopre dopo la Brexit doppiamente isolato, le Borse perdono terreno e il panico cresce in maniera esponenziale. La Variante Sars-CoV-2 è esplosa in queste ore: al Celio è stato isolato il primo caso italiano – una donna rientrata già da “alcuni giorni” - ma dal Lazio alla Puglia alla Sicilia ci sono diversi tamponi sotto monitoraggio. E per il governo, alla vigilia di un Natale già di restrizioni dure, lo scenario rischia di diventare da brivido. Arrivando addirittura a lambire - sia pure tra le smentite dei virologi – l’efficacia del piano collettivo vaccinale, a cui è affidata l’uscita del Paese dalla pandemia. E prendendo tutti in contropiede: né la Farnesina né il ministero degli Affari Regionali sapevano nulla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il paziente (zero) inglese spaventa l’Italia. Mentre il Regno Unito “malato d’Europa” si scopre dopo la Brexit doppiamente isolato, le Borse perdono terreno e il panico cresce in maniera esponenziale. LaSars-CoV-2 è esplosa in queste ore: al Celio è stato isolato il primo caso italiano – una donna rientrata già da “alcuni giorni” - ma dal Lazio alla Puglia alla Sicilia ci sono diversi tamponi sotto monitoraggio. E per il, alla vigilia di un Natale già di restrizioni dure, lo scenario rischia di diventare da brivido. Arrivando addirittura a lambire - sia pure tra le smentite dei virologi – l’efficacia del piano collettivo vaccinale, a cui è affidata l’uscita del Paese dalla pandemia. E prendendo tutti in contropiede: né la Farnesina né il ministero degli Affari Regionalino...

