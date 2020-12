Val d’Aosta e Dolomiti: per gli appassionati di montagna non ci sono allarmi e zone rosse (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sebben che siamo rossi paura non abbiamo abbiamo delle belle e buone gambe e in scarponi ci mettiamo… Oilì, oilì, oilà, e il potere non vincerà e noi altri bei sciatori vogliam la libertà! A quanto pare, per molti appassionati di montagna non ci sono allarmi e zone rubino, scarlatto, vermiglio o porpora, che tengano: le vacanze invernali incombono e da quando è venuta giù la prima neve non sono bastati nemmeno i divieti da Covid e i bollettini valanghe con il massimo pericolo. La prima foto emblematica, di una sorta di assalto alla Marmolada di appassionati con le pelli sotto gli sci, è stata scattata nel Veneto martoriato dalla seconda ondata. In Trentino peggio che andar di notte. Due domeniche fa sulle Orobie bergamasche e sulle Prealpi lecchesi c’era folla: ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sebben che siamo rossi paura non abbiamo abbiamo delle belle e buone gambe e in scarponi ci mettiamo… Oilì, oilì, oilà, e il potere non vincerà e noi altri bei sciatori vogliam la libertà! A quanto pare, per moltidinon cirubino, scarlatto, vermiglio o porpora, che tengano: le vacanze invernali incombono e da quando è venuta giù la prima neve nonbastati nemmeno i divieti da Covid e i bollettini valanghe con il massimo pericolo. La prima foto emblematica, di una sorta di assalto alla Marmolada dicon le pelli sotto gli sci, è stata scattata nel Veneto martoriato dalla seconda ondata. In Trentino peggio che andar di notte. Due domeniche fa sulle Orobie bergamasche e sulle Prealpi lecchesi c’era folla: ai ...

