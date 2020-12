Storia di un uomo violento, come smantellare gli stereotipi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Qualche settimana fa abbiamo pubblicato la Storia di Luca, un uomo che ha agito violenza verso la compagna, dapprima in modo verbale, poi anche con qualche episodio fisico. Abbiamo contattato Luca mediante il CAM, il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, nelle persone della Presidente, la dottoressa Alessandra Pauncz, e della psicoterapeuta che l'ha in carico, la dottoressa Stella Cutini. Abbiamo scelto di riportare la sua intervista così com'era, senza ritoccarla, ma citando anche i passaggi in cui spiega quali erano i meccanismi che facevano scattare in lui la rabbia, e che spesso erano in risposta a dei comportamenti della compagna, che lui faticava ad accettare. L'obiettivo era chiaro sia a noi come redazione che alle dottoresse del CAM: non certo quello di essere conniventi con il comportamento di Luca, giustificandolo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Qualche settimana fa abbiamo pubblicato ladi Luca, unche ha agito violenza verso la compagna, dapprima in modo verbale, poi anche con qualche episodio fisico. Abbiamo contattato Luca mediante il CAM, il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, nelle persone della Presidente, la dottoressa Alessandra Pauncz, e della psicoterapeuta che l'ha in carico, la dottoressa Stella Cutini. Abbiamo scelto di riportare la sua intervista così com'era, senza ritoccarla, ma citando anche i passaggi in cui spiega quali erano i meccanismi che facevano scattare in lui la rabbia, e che spesso erano in risposta a dei comportamenti della compagna, che lui faticava ad accettare. L'obiettivo era chiaro sia a noiredazione che alle dottoresse del CAM: non certo quello di essere conniventi con il comportamento di Luca, giustificandolo ...

ClaudioBaglioni : Da oggi è online il video di UOMO DI VARIE ETÀ il nuovo singolo di CLAUDIO BAGLIONI estratto da IN QUESTA STORIA CH… - ClaudioBaglioni : Questa sera su @SkyTG24 , nell’edizione delle ore 21, andrà in onda in anteprima il videoclip di UOMO DI VARIE ETÀ,… - ClaudioBaglioni : Da oggi è in radio UOMO DI VARIE ETÀ, il nuovo singolo di CLAUDIO BAGLIONI, estratto da IN QUESTA STORIA CHE È LA M… - carolinasanter1 : RT @antojackie: Eppure chissà - là Dove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che inizia la storia umana, come la chiamiamo, e la bel… - fepgrouplive : RT @ClaudioBaglioni: Da oggi è online il video di UOMO DI VARIE ETÀ il nuovo singolo di CLAUDIO BAGLIONI estratto da IN QUESTA STORIA CHE È… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia uomo I lavori contestati per “Parco della storia dell'uomo” nel Parco della Murgia materana, sindaco Bennardi chiama in causa consiglieri di maggioranza e assessori del governo De Ruggieri Sassilive.it "La variante inglese non fa paura". Ecco il grafico che svela tutto

Il virus potrebbe essere passato dall'uomo all'animale, salvo poi tornare all'uomo dopo essere cambiato. Per intenderci, come è avvenuto in Danimarca con la storia del virus passato dai visoni ...

Uomo lascia cuccioli appena nati senza acqua né cibo ma qualcuno se ne accorge

Ha tentato di minimizzare, ma per fortuna è stato fermato. Fonte Pixabay Questa storia ci arriva da Río Verde, in Brasile. Un uomo, la cui identità non è stata svelata, è finito in manette per aver ...

Il virus potrebbe essere passato dall'uomo all'animale, salvo poi tornare all'uomo dopo essere cambiato. Per intenderci, come è avvenuto in Danimarca con la storia del virus passato dai visoni ...Ha tentato di minimizzare, ma per fortuna è stato fermato. Fonte Pixabay Questa storia ci arriva da Río Verde, in Brasile. Un uomo, la cui identità non è stata svelata, è finito in manette per aver ...