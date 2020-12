**Recovery: Pd, 'entro un paio di giorni nostra proposta su bozza consegnata oggi'** (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "In un paio di giorni il Pd si riserva di inviare una proposta sulla bozza del Recovery Plan che è stato consegnato nel pomeriggio alla delegazione". Si apprende da fonti Pd dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte sul Recovery. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "In undiil Pd si riserva di inviare unasulladel Recovery Plan che è stato consegnato nel pomeriggio alla delegazione". Si apprende da fonti Pd dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte sul Recovery.

