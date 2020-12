Recovery: Pd, ‘chiarezza su governance, non sostituisca istituzioni’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “La questione della governance del Recovery non può essere accantonata e per il Pd, che chiede chiarezza su questo aspetto, è corretto impostarla nella forma della sussidiarietà ma non della sostituzione alle prerogative dell’amministrazione centrale e periferica dello Stato”. Si apprende da fonti Pd dopo l’incontro con il premier Giuseppe Conte sul Recovery. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “La questione delladelnon può essere accantonata e per il Pd, che chiede chiarezza su questo aspetto, è corretto impostarla nella forma della sussidiarietà ma non della sostituzione alle prerogative dell’amministrazione centrale e periferica dello Stato”. Si apprende da fonti Pd dopo l’incontro con il premier Giuseppe Conte sul. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

