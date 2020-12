Pordenone – Cremonese, probabili formazioni e statistiche (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella XIV giornata di Serie A il Pordenone ospita la Cremonese allo stadio Teghil, i padroni di casa cercano ancora la prima vittoria in casa di questo campionato mentre i lombardi vogliono conquistare punti importanti per allontanarsi dalla zona playout probabili formazioni di Pordenone – Cremonese Gara speciale per Tesser che festeggerà le 100 panchine con il Pordenone proprio contro la sua ex squadra; dovrò provare a vincere però senza il bomber Diaw, uomo-partita nell’ultimo turno contro l’Entella ma squalificato Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Calò, Scavone; Mallamo; Ciurria, Musiolik Allenatore: Tesser Bisoli punta sul collaudato 4-3-2-1 con Boaniuto unica ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella XIV giornata di Serie A ilospita laallo stadio Teghil, i padroni di casa cercano ancora la prima vittoria in casa di questo campionato mentre i lombardi vogliono conquistare punti importanti per allontanarsi dalla zona playoutdiGara speciale per Tesser che festeggerà le 100 panchine con ilproprio contro la sua ex squadra; dovrò provare a vincere però senza il bomber Diaw, uomo-partita nell’ultimo turno contro l’Entella ma squalificato(4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Calò, Scavone; Mallamo; Ciurria, Musiolik Allenatore: Tesser Bisoli punta sul collaudato 4-3-2-1 con Boaniuto unica ...

