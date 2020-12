Panettone o pandoro? In tempi di Covid i vip preferiscono… - (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roberta Damiata La vittoria è senza dubbio per il Panettone, la stessa scelta che hanno fatto gli italiani che anche in questo anno di pandemia non rinunciano ai dolci della tradizione Nonostante il lockdown, le ristrettezze e i cenoni che diventano cene con non più di sei persone, gli italiani, non rinunciano ai dolci natalizi. La tradizione nel nostro Paese è quella di averne due in particolare che l’intero mondo ci invidia. Richiestissimi anche all’estero e dalla tradizione centenaria, il Panettone e il pandoro sono i dolci tipici del Natale in italia. Un po’ come per le squadre di calcio ci sono “tifosi” dell’uno e dell’altro dolce, ma di qualsiasi fazione si faccia parte, c’è una sola certezza: non possono mancare sulle nostre tavole natalizie. Un argomento che può sembrare leggero, che è però materia di uno studio ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roberta Damiata La vittoria è senza dubbio per il, la stessa scelta che hanno fatto gli italiani che anche in questo anno di pandemia non rinunciano ai dolci della tradizione Nonostante il lockdown, le ristrettezze e i cenoni che diventano cene con non più di sei persone, gli italiani, non rinunciano ai dolci natalizi. La tradizione nel nostro Paese è quella di averne due in particolare che l’intero mondo ci invidia. Richiestissimi anche all’estero e dalla tradizione centenaria, ile ilsono i dolci tipici del Natale in italia. Un po’ come per le squadre di calcio ci sono “tifosi” dell’uno e dell’altro dolce, ma di qualsiasi fazione si faccia parte, c’è una sola certezza: non possono mancare sulle nostre tavole natalizie. Un argomento che può sembrare leggero, che è però materia di uno studio ...

