Nicola Magrin a «passi silenziosi nel bosco» con Paolo Cognetti

(Di lunedì 21 dicembre 2020)è da qualche anno il compagno di viaggio di. Un pittore e illustratore e uno scrittore, con la stessa età, 42 anni, e le stesseoni, la montagna e la letteratura: l’ultima volta sono partiti per il nord America e sono tornati con un documentario, Sogni di Grande Nord, che arriverà nelle sale quando riapriranno. Illustrazione di.JPG I lupi diin uno dei suoi acquerelli (courtesy l'autore)Il racconto diè il prologo del numero di GQ in edicola, con gli acquerelli dia illustrare la lunga traversata da Vancouver all’Alaska. Il documentario - sulle tracce degli autori cari a ...

BlogVinoNuovo : La grandezza delle poche parole e dei silenzi: avvicinarsi a Natale con parole essenziali e silenzi buoni, come ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Magrin

GQ Italia

Uno scrittore, Paolo Cognetti, e un pittore, Nicola Magrin, sono partiti per il Grande Nord. In un viaggio che esplora l’ultima frontiera, la letteratura, la wilderness e l’amicizia. Per ritrovare la ...Mostra "Passi silenziosi nel bosco" alla Galler... Dall'11 dicembre 2020 al 13 febbraio 2021 la Galleria Nuages ospita la mostra "Passi silenziosi nel bosco", con tavole originali di Hugo Pratt, acqua ...