Napoli, il comunicato sull’infortunio di Lozano e i tempi di recupero (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Napoli, oltre a Koulibaly, ieri ha visto fermarsi anche l’attaccante messicano Hirving Lozano. Per il messicano infortunio alla caviglia. Questo il comunicato del club sulle condizioni del giocatore: “Hirving Lozano, uscito nel finale del match dell’Olimpico, dopo gli esami strumentali effettuati ieri sera presso la clinica Villa Stuart e stamane presso il Training Center, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra con interessamento dei peronieri. Lozano ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il, oltre a Koulibaly, ieri ha visto fermarsi anche l’attaccante messicano Hirving. Per il messicano infortunio alla caviglia. Questo ildel club sulle condizioni del giocatore: “Hirving, uscito nel finale del match dell’Olimpico, dopo gli esami strumentali effettuati ieri sera presso la clinica Villa Stuart e stamane presso il Training Center, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra con interessamento dei peronieri.ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Almeno 10 giorni di stop per Koulibaly dopo l'infortunio di ieri: il comunicato del Napoli - Brigate_Azzurre : Scarrafò ??, come hai potuto notare ti ho sempre in pugno e ti leggo sempre. Hai cancellato il tweet perchè te la se… - sportface2016 : #Napoli, Kalidou #Koulibaly salta il #Torino: il comunicato del club - areanapoliit : ?? Napoli, piove sul bagnato! Lungo stop anche per Koulibaly IL COMUNICATO - - _SiGonfiaLaRete : Napoli, breaking news sull’infortunio di #Koulibaly: il comunicato societario -