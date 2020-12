(Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, domenica 20 dicembre, il giovane pizzaioloha pensato di esprimere la sua solidarietà in un modo molto originale. Vediamo più nel dettaglio. Chi è? Il giovane pizzaiolo è nipote del fotografo Angeloe dell’attore Enzo Cerusico. Posizionato in via Assisi, a Roma, ha pensato di fare

MoliPietro : Daniele Frontoni festeggia il Natale con i supplì solidali - wenturi : Il supplì-solidale di Daniele Frontoni per augurare Buon Natale - capitanotennis : - lextraweb : A Natale ti Regalo un Supplì: a Roma l'iniziativa solidale e gratuita di Daniele Frontoni - - zazoomblog : A Natale ti Regalo un Supplì: l’iniziativa solidale e gratuita di Daniele Frontoni - #Natale #Regalo #Supplì: #l’i… -

In quest’anno terribile, in particolare per la mia categoria mi sentivo di fare qualcosa, per dimostrare a tutti che ci siamo e che vendicheremo i giorni tristi“ Daniele Frontoni non era però solo in ...Migliaia di supplì fritti e donati per una giornata all’insegna della solidarietà, ma anche per una protesta silenziosa contro gli effetti della pandemia ...