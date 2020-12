Damascelli sul caso Casertana | una blasfemia nei confronti della salute che dovrebbe essere la priorità

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 dicembre 2020) “Il calcio non conosce la vergogna. Non la conosce di sicuro la nostra serie C”. Lo scrive Tonysu Il Giornale, commentando il grottesco, costretta a giocare in nove contro la Viterbese a causa del Covid (15 i contagiati in squadra), per di più con diversi giocatori febbricitanti in campo. La squadra aveva già usato il jolly del rinvio contro il Bisceglie. “impossibile, vietato concedere il bis, i regolamenti sono scritti da idioti e applicati da ignoranti. Trattasi di violenza, di follia codificata, dineicheladi una organizzazione e di un Paese civile. Ma il calcio se ne fotte, il calcio ha il suo calendario, ...