Covid | dall’Ema via libera al vaccino Biontech-Pfizer

ROMA (ITALPRESS) – L'European Medicines Agency, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha dato un via libera "condizionato" all'immissione in commercio del vaccino Comirnaty, sviluppato da Biontech e Pfizer per prevenire il Covid-19, nelle persone a partire dai 16 anni di età. Il parere scientifico dell'EMA apre la strada alla prima autorizzazione all'immissione in commercio di un vaccino Covid-19 nell'UE da parte della Commissione Europea, "con tutte le garanzie, i controlli e gli obblighi che ciò comporta", si legge in una nota."L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino Pfizer Biontech. E' la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie ...

