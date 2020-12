Autocertificazione Natale 2020, il modulo e quando serve (Di lunedì 21 dicembre 2020) Feste di Natale con l'Autocertificazione. I cittadini dovranno munirsi del modulo, disponibile sul sito del Viminale, che è il medesimo a suo tempo predisposto in seguito a Dpcm del 24 ottobre allorché era stato posto in essere il coprifuoco sulla base di specifiche ordinanze locali. Il modulo dell'Autocertificazione Si tratta di un modello standard dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento e sul quale verranno fatti accertamenti a campione. Perché sia valido, infatti, è necessario che lo spostamento avvenga per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute o urgenza. Vanno altresì indicati il punto dove è iniziato lo spostamento e la destinazione. Nei giorni festivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio l’Italia intera sarà zona rossa. Il 28,29,30 dicembre e il 4 gennaio ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Feste dicon l'. I cittadini dovranno munirsi del, disponibile sul sito del Viminale, che è il medesimo a suo tempo predisposto in seguito a Dpcm del 24 ottobre allorché era stato posto in essere il coprifuoco sulla base di specifiche ordinanze locali. Ildell'Si tratta di un modello standard dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento e sul quale verranno fatti accertamenti a campione. Perché sia valido, infatti, è necessario che lo spostamento avvenga per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute o urgenza. Vanno altresì indicati il punto dove è iniziato lo spostamento e la destinazione. Nei giorni festivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio l’Italia intera sarà zona rossa. Il 28,29,30 dicembre e il 4 gennaio ...

