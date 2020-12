Autocertificazione, come compilarla se si vanno a trovare amici e parenti a Natale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dal 24 dicembre scatta in Italia la zona rossa. Una deroga concessa è quella di andare da amici e parenti se si è in massimo in due persone oltre il nucleo familiare da cui ci sta recando. Ecco come compilare l’Autocertificazione nel caso di questo tipo di spostamento a Natale e nei giorni di zona rossa. Verranno controllati gli spostamenti ma non le case. Il Decreto di Natale e la deroga agli spostamenti e l’Autocertificazione Quello che sta arrivando sarà sicuramente un Natale sobrio. Lo si può evincere dal nuovo Decreto di Natale che ha dichiarato i giorni tra il 24 e il 27 zona rossa vietando qualsiasi spostamento dal proprio comune di residenza salvo che per motivi di necessità, salute e lavoro. Motivazioni per cui va ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dal 24 dicembre scatta in Italia la zona rossa. Una deroga concessa è quella di andare dase si è in massimo in due persone oltre il nucleo familiare da cui ci sta recando. Eccocompilare l’nel caso di questo tipo di spostamento ae nei giorni di zona rossa. Verranno controllati gli spostamenti ma non le case. Il Decreto die la deroga agli spostamenti e l’Quello che sta arrivando sarà sicuramente unsobrio. Lo si può evincere dal nuovo Decreto diche ha dichiarato i giorni tra il 24 e il 27 zona rossa vietando qualsiasi spostamento dal proprio comune di residenza salvo che per motivi di necessità, salute e lavoro. Motivazioni per cui va ...

