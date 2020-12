Allevi in the Jungle: la docu-serie su RaiPlay da oggi (Di lunedì 21 dicembre 2020) A partire da oggi su RaiPlay arrivano le puntate di Allevi in the Jungle, protagonista il celebre compositore, in arrivo anche con uno speciale di Natale... Arriva in esclusiva su RaiPlay da oggi la docu-serie dal titolo Allevi in the Jungle, in cui Giovanni Allevi, amatissimo compositore, pianista filosofo e scrittore scenderà dal piedistallo del mondo accademico per incontrare i buskers, gli artisti di differenti discipline che esprimono il proprio talento sulla strada, dando vita ad un sorprendente scambio umano e professionale. "Sono per natura timidissimo e chiuso nel mio mondo, avvolto dalla Musica, ma ho sentito che fosse il momento di aprirmi con entusiasmo ad una avventura filosofica e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020) A partire dasuarrivano le puntate diin the, protagonista il celebre compositore, in arrivo anche con uno speciale di Natale... Arriva in esclusiva sudaladal titoloin the, in cui Giovanni, amatissimo compositore, pianista filosofo e scrittore scenderà dal piedistallo del mondo accademico per incontrare i buskers, gli artisti di differenti discipline che esprimono il proprio talento sulla strada, dando vita ad un sorprendente scambio umano e professionale. "Sono per natura timidissimo e chiuso nel mio mondo, avvolto dalla Musica, ma ho sentito che fosse il momento di aprirmi con entusiasmo ad una avventura filosofica e ...

