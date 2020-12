Uccide i figli di 15 e 13 anni a coltellate Poi si toglie la vita Tragedia nel Padovano

(Di domenica 20 dicembre 2020)a Trebaseleghe, nel: un padre ha ucciso i dueminorenni e poi si è tolto la. Lascoperta poco dopo le 15 nella villetta di via Sant’Ambrogio. Le giovani vittime sono una ragazzina di 15e il fratello di 13. L’uomo è di origini veneziane, originario di Scorzè: si chiama Alessandro Pontin e aveva 49. Li avrebbe colpiti con un coltello mentre dormivano, infine si è tolto laallo stesso modo, usando la stessa arma con la quale aveva infierito sui propri. E’ stato il fratello dell’uomo a scoprire cos’era accaduto nella villetta e ad allertare i carabinieri. Inizialmente sembrava che l’uomo avesse semplicemente sequestrato i due ragazzi – Francesca di 15e ...

Un uomo di 49 anni, Alessandro Pontin, ha ucciso a coltellate i due figli, una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 13, poi si è tolto la vita con la stessa arma. Il fatto è avvenuto a Trebaseleghe, in ...Non riuscendo a contattare il fratello e preoccupato dalla situazione, l’uomo si è recato nella casa dove però ha scoperto con orrore quanto era accaduto. Tragedia familiare nelle scorse in un’abitazi ...