Torino-Bologna 1-1, un pari che non serve a nessuno (Di domenica 20 dicembre 2020) Nell’anticipo domenicale delle 12.30 di Serie A il Torino ha ospitato il Bologna. La sfida è terminata con il risultato di Torino-Bologna 1-1, con le due squadre che si sono divise la posta in palio. Un buon Toro ha giocato meglio degli avversari fino al vantaggio, ma dopo di che ha perso il pallino del gioco in favore degli ospiti, che nel finale hanno dominato la partita, rischiando anche di ribaltarla. A CHI serve DI PIU’ IL PAREGGIO? Prima della partita i due tecnici avrebbero potuto firmare per un pareggio, vista la delicata situazione che stanno attraversando in questa stagione. I granata infatti arrivavano da 3 KO consecutivi, mentre i felsinei avevano fatto 1 solo punto nelle ultime 3 gare. Entrambe le squadre volevano vincere questa sfida, per tornare a sorridere, ma alla fine è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Nell’anticipo domenicale delle 12.30 di Serie A ilha ospitato il. La sfida è terminata con il risultato di1-1, con le due squadre che si sono divise la posta in palio. Un buon Toro ha giocato meglio degli avversari fino al vantaggio, ma dopo di che ha perso il pallino del gioco in favore degli ospiti, che nel finale hanno dominato la partita, rischiando anche di ribaltarla. A CHIDI PIU’ IL PAREGGIO? Prima della partita i due tecnici avrebbero potuto firmare per un pareggio, vista la delicata situazione che stanno attraversando in questa stagione. I granata infatti arrivavano da 3 KO consecutivi, mentre i felsinei avevano fatto 1 solo punto nelle ultime 3 gare. Entrambe le squadre volevano vincere questa sfida, per tornare a sorridere, ma alla fine è ...

LiveNationIT : Gli show di @HarryStyles previsti a Torino e Bologna a febbraio 2021, verranno posticipati. Stiamo lavorando per… - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - Corriere : Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... - zazoomblog : Torino-Bologna 1-1 un pari che non serve a nessuno - #Torino-Bologna #serve #nessuno - fioranialex : #TORINO #BOLOGNA 1 1 #GIAMPAOLO DOVEVAMO VINCERE! #TORINOBOLOGNA #SERIEA #TorinoFC #MIHAJLOVIC #M... -