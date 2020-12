The Voice Senior, ancora polemiche: gaffe su Sergio Endrigo, parla la figlia (Di domenica 20 dicembre 2020) ancora polemiche a The Voice Senior dopo lo scontro fra il papà di Giorgia e Loredana Bertè. Questa volta al centro del dibattito è finita una piccola gaffe su Sergio Endrigo. La semifinale dello show condotto da Antonella Clerici è stato un vero e proprio successo. I giudici – Jasmine e Al Bano Carrisi, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè – hanno scelto i finalisti che si sfideranno nell’ultima puntata. Terminato l’appuntamento settimanale però sono nate alcune polemiche. Giulio Todrani, papà della cantante Giorgia e concorrente di The Voice Senior, ha criticato il comportamento della Bertè. “Cara Loredana tu sai benissimo tutti i problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 ... Leggi su dilei (Di domenica 20 dicembre 2020)a Thedopo lo scontro fra il papà di Giorgia e Loredana Bertè. Questa volta al centro del dibattito è finita una piccolasu. La semifinale dello show condotto da Antonella Clerici è stato un vero e proprio successo. I giudici – Jasmine e Al Bano Carrisi, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè – hanno scelto i finalisti che si sfideranno nell’ultima puntata. Terminato l’appuntamento settimanale però sono nate alcune. Giulio Todrani, papà della cantante Giorgia e concorrente di The, ha criticato il comportamento della Bertè. “Cara Loredana tu sai benissimo tutti i problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 ...

