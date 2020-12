Terremoto a Napoli, altre due scosse a Pozzuoli: gente in strada nella notte (Di domenica 20 dicembre 2020) La terra trema ancora nei Campi Flegrei con gli abitanti svegliati nel cuore della notte da un'altra forte scossa. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno, infatti, registrato un nuovo... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 dicembre 2020) La terra trema ancora nei Campi Flegrei con gli abitanti svegliati nel cuore dellada un'altra forte scossa. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno, infatti, registrato un nuovo...

fanpage : Scossa di #terremoto nel napoletano - marinelli1957 : RT @fanpage: Notte di paura per i residenti della zona Flegrea. Altre due scosse di terremoto a Napoli. - fanpage : Notte di paura per i residenti della zona Flegrea. Altre due scosse di terremoto a Napoli. - rcarangelo : RT @ilriformista: Tre scosse di #terremoto segnalate dai sismografi e avvertite chiaramente dai napoletani - cwilksuk : RT @Inviaggiatore: Napoli, scossa di #terremoto vicino Pozzuoli: avvertita in tutti i Campi Flegrei -