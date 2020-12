Sassuolo-Milan, LIVE Serie A 20/12/2020: segui la diretta (Di domenica 20 dicembre 2020) Tutto pronto per Sassuolo-Milan.Alle ore 15, al Mapei Stadium, andrà in scena la sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito, le scelte ufficiali di Roberto De Zerbi e Stefano Pioli.Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, M.Lopez; Berardi, Traore, Djuricic; Defrel. All.: Roberto De ZerbiMilan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Leao. All.: Stefano Pioli.segui la diretta testuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137490" Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Tutto pronto per.Alle ore 15, al Mapei Stadium, andrà in scena la sfida valida per la tredicesima giornata del campionato diA. Dito, le scelte ufficiali di Roberto De Zerbi e Stefano Pioli.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, M.Lopez; Berardi, Traore, Djuricic; Defrel. All.: Roberto De Zerbi(4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Leao. All.: Stefano Pioli.latestuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137490"

capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - OptaPaolo : 22&313 - Le due formazioni iniziali più giovani scheriate in #SerieA da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (… - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - soltantolaroma : Goal ridicolo preso dal Sassuolo. Bravo il Milan a studiare gli schemi sulla PlayStation #SassuoloMilan - silviodifede : Il Sassuolo oggi contro il Milan ha resistito più del mio ottimismo durante le partite dell'Arsenal ?? #SassuoloMilan -