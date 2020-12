Milano, troppi passeggeri sul metrò: chiusi per trecento volte i tornelli (Di domenica 20 dicembre 2020) Per 300 volte ieri, solo fino alle 16, i tornelli di alcune stazioni della metropolitana di Milano sono stati chiusi per evitare sovraffollamento sui mezzi, o meglio per rispettare il limite di ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 20 dicembre 2020) Per 300ieri, solo fino alle 16, idi alcune stazioni della metropolitana disono statiper evitare sovraffollamento sui mezzi, o meglio per rispettare il limite di ...

Un annuncio che si è sentito soprattutto nelle fermate di interscambio come quella di Duomo, di Centrale e di Cadorna ...

Quello dell’ affluenza sui mezzi è un indice importante. Già domenica scorsa, con il debutto di Milano e della Lombardia in zona gialla, complice la giornata di sole, i tornelli della metro erano torn ...

