L’Oms rischia di scomparire? (Di domenica 20 dicembre 2020) “Nazioni come la nostra potrebbero fare riferimento più utile a istituzioni come l’Ecdc di Stoccolma oppure all’Ema ad Amsterdam. Ne abbiamo diverse di istituzioni più scientifiche delL’Oms”. Tuonano ancora le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa su InsideOver dal virologo Giorgio Palù quando è intervenuto in merito all’operato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla gestione della pandemia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 20 dicembre 2020) “Nazioni come la nostra potrebbero fare riferimento più utile a istituzioni come l’Ecdc di Stoccolma oppure all’Ema ad Amsterdam. Ne abbiamo diverse di istituzioni più scientifiche del”. Tuonano ancora le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa su InsideOver dal virologo Giorgio Palù quando è intervenuto in merito all’operato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla gestione della pandemia InsideOver.

ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #OMS in #ALLARME, l'UNIONE #EUROPEA rischia una nuova #ONDATA di #CONTAGI nel 2021. #Scongiurarla è o… - lacittanews : Il piano pandemico non aggiornato e il report sull'Italia fatto sparire. C'è un'inchiesta in corso ma l'Oms silenzi… - AmoBergamo : Un terremoto ora investe l'Oms. l'uomo del Cts rischia di saltare - a70199617 : RT @TwittGiorgio: Un terremoto ora investe l'Oms E l'uomo del Cts rischia il posto - PappaletteraF : Un terremoto ora investe l'Oms. l'uomo del Cts rischia di saltare -

Ultime Notizie dalla rete : L’Oms rischia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera