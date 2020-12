Gianni Morandi il gesto per Natale: “Non faccio niente d’eroico” (Di domenica 20 dicembre 2020) Gianni Morandi mostra il suo lato umano ma non per pubblicità ma solo perché fa bene anche a lui. Il popolare cantante, sulla cresta dell’onda da decenni, ha distribuito il pranzo l alle Cucine Popolari di Bologna, un gesto che ha sentito il bisogno di fare nei confronti di chi sta vivendo un momento difficile. Morandi si rende conto che questo Natale è decisamente diverso, complicato e affetto da una costrizione anche umana provocata dall’emergenza Coronavirus. Il cantante che come molti suoi colleghi si trova in stand by dalla musica ferma a causa proprio della pandemia ha voluto rendersi utile, cosa che ritiene normale per questo alla stampa che lo ha raggiunto ha riferito di non sentirsi un eroe. All’emittente È tv-rete 7 Gianni ha dichiarato di essere felice di fare qualcosa ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 20 dicembre 2020)mostra il suo lato umano ma non per pubblicità ma solo perché fa bene anche a lui. Il popolare cantante, sulla cresta dell’onda da decenni, ha distribuito il pranzo l alle Cucine Popolari di Bologna, unche ha sentito il bisogno di fare nei confronti di chi sta vivendo un momento difficile.si rende conto che questoè decisamente diverso, complicato e affetto da una costrizione anche umana provocata dall’emergenza Coronavirus. Il cantante che come molti suoi colleghi si trova in stand by dalla musica ferma a causa proprio della pandemia ha voluto rendersi utile, cosa che ritiene normale per questo alla stampa che lo ha raggiunto ha riferito di non sentirsi un eroe. All’emittente È tv-rete 7ha dichiarato di essere felice di fare qualcosa ...

