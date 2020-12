Coronavirus mutato | verifiche in corso ma i ricercatori internazionali considerano improbabile uno stop ai vaccini Ecco perché

Leggi su open.online

(Di domenica 20 dicembre 2020) Secondo quanto affermato recentemente dal premier inglese Boris Johnson la variante «VUI-202012/01» del nuovoregistrata nel Regno Unito, renderebbe il virus più trasmissibile del 70%. Si parla della mutazione N501Y della glicoproteina Spike (S), detto in maniera più semplice: la mutazione influisce sull’efficienza dell’antigene nel legarsi ai recettori ACE2 delle nostre cellule. Questa mutazione però non è emersa di punto in bianco in questi giorni. Come abbiamo riportato in un articolo precedente, il vice direttore generale del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare e direttore congiunto del suo Istituto Europeo di Bioinformatica a Cambridge, Ewan Birney ha così affermato: «Se la nuova variante avesse avuto un grande impatto sulla gravità della malattia, l’avremmo già visto Quindi ci sono tutte le ragioni per pensare che i ...