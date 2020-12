Cittadella-Frosinone a rischio rinvio. Diversi i positivi al Covid (Di domenica 20 dicembre 2020) rischio rinvio per la gara di martedì tra Cittadella e Frosinone valevole per la quattordicesima giornata di campionato. È quanto filtrato in queste ore dal club veneto. Dopo i nuovi casi di positività tra i componenti della squadra granata, la società sta valutando se chiedere o meno lo spostamento del match, novità sono attese nelle L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020)per la gara di martedì travalevole per la quattordicesima giornata di campionato. È quanto filtrato in queste ore dal club veneto. Dopo i nuovi casi dità tra i componenti della squadra granata, la società sta valutando se chiedere o meno lo spostamento del match, novità sono attese nelle L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Rischio rinvio per la gara di martedì tra Cittadella e Frosinone valevole per la quattordicesima giornata di campionato causa Covid.

