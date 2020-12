Virtus Verona-Sudtirol, le ultime sulle formazioni e dove vederla (Di sabato 19 dicembre 2020) Virtus Verona-Sudtirol in campo a partire dalle 15.00 al “Gavagnin-Nocini” nella 16a giornata del campionato di Serie C girone B. La capolista affronta una delicata trasferta sul campo della Virtus Verona, caratterizzata da un ottimo stato di forma. Il momento della Virtus Verona I veneti arrivano al match odierno con 21 punti in classifica dopo 15 turni di campionato (4 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte). La formazione di Fresco è in serie positiva da 6 gare. Dopo la sconfitta subita in trasferta con il Padova (2-0), infatti, i rossoblu hanno fatto seguire 2 vittorie (Feralpisalò e Fano) e 4 pareggi (Gubbio, Mantova, Carpi, Perugia), l’ultimo dei quali è arrivato domenica scorsa contro il Perugia. Gara particolare, quella contro gli umbri, con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020)in campo a partire dalle 15.00 al “Gavagnin-Nocini” nella 16a giornata del campionato di Serie C girone B. La capolista affronta una delicata trasferta sul campo della, caratterizzata da un ottimo stato di forma. Il momento dellaI veneti arrivano al match odierno con 21 punti in classifica dopo 15 turni di campionato (4 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte). La formazione di Fresco è in serie positiva da 6 gare. Dopo la sconfitta subita in trasferta con il Padova (2-0), infatti, i rossoblu hanno fatto seguire 2 vittorie (Feralpisalò e Fano) e 4 pareggi (Gubbio, Mantova, Carpi, Perugia), l’ultimo dei quali è arrivato domenica scorsa contro il Perugia. Gara particolare, quella contro gli umbri, con la ...

