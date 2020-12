Virginia Raggi assolta anche in Appello dall’accusa di falso. Per i giudici il fatto non costituisce reato. “Oggi in molti dovranno riflettere” (Di sabato 19 dicembre 2020) assolta perché il fatto non costituisce reato. Questa la sentenza che ha emesso la Corte d’Appello nei confronti del sindaco di Roma, Virginia Raggi. La sentenza scagiona dunque totalmente la sindaca della Capitale dall’accusa di falso per la nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. Il Tribunale di Roma aveva assolto la sindaca anche in primo grado (leggi l’articolo). La sentenza è stata accolta con un applauso e l’abbraccio tra la prima cittadina della capitale e gli avvocati. Un lungo abbraccio con il marito, Andrea Severini, poi con la segretaria particolare visibilmente commossa. Così la sindaca di Roma ha accolto la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 dicembre 2020)perché ilnon. Questa la sentenza che ha emesso la Corte d’nei confronti del sindaco di Roma,. La sentenza scagiona dunque totalmente la sindaca della Capitalediper la nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. Il Tribunale di Roma aveva assolto la sindacain primo grado (leggi l’articolo). La sentenza è stata accolta con un applauso e l’abbraccio tra la prima cittadina della capitale e gli avvocati. Un lungo abbraccio con il marito, Andrea Severini, poi con la segretaria particolare visibilmente commossa. Così la sindaca di Roma ha accolto la ...

virginiaraggi : Restituiamo a Roma il Mausoleo di Augusto in tutto il suo splendore. Oggi abbiamo presentato il grande intervento d… - carlaruocco1 : Virginia Raggi è stata assolta anche in appello. Una notizia bellissima che conferma la trasparenza del suo lavoro!… - petergomezblog : Virginia Raggi, al processo d’Appello la procuratrice generale chiede 10 mesi di reclusione per la sindaca di Roma - feralbasola : RT @matteorenzi: L’assoluzione di Virginia #Raggi è una bellissima notizia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari si sco… - sigma_tao : la divina comemdia insegna relativita' ristretta zero relativo relativistra generale zero assoluto e viceversa vacc… -