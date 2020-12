Non è l'Arena, caso Genovese. "Chi trascina in studio Giletti": la donna che può cambiare tutto (Di sabato 19 dicembre 2020) Un bombardamento su Alberto Genovese. A Non è l'Arena su La7 Massimo Giletti continuerà a indagare sulla sconvolgente inchiesta per violenza sessuale plurima contro l'imprenditore, anche nell'ultima puntata pre-natalizia del suo talk. Focus sulle notti selvagge nella villa di Genovese, tra la Terrazza Sentimento di Milano e la Villa Lolita di Ibiza, dove secondo le denunce sarebbero avvenuti gli abusi. Fonti di La7 fanno sapere che tra le novità importanti della serata ci sarà la testimonianza in studio della fidanzata di Danile Leali, dj imprenditore amico di Genovese e indagato dalla Procura milanese per detenzione di droga ai fini di spaccio. Rientrato in Italia da Bali, sarà in collegamento con Giletti. Tra i commentatori, anche Nunzia De Girolamo e Luca ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Un bombardamento su Alberto. A Non è l'su La7 Massimocontinuerà a indagare sulla sconvolgente inchiesta per violenza sessuale plurima contro l'imprenditore, anche nell'ultima puntata pre-natalizia del suo talk. Focus sulle notti selvagge nella villa di, tra la Terrazza Sentimento di Milano e la Villa Lolita di Ibiza, dove secondo le denunce sarebbero avvenuti gli abusi. Fonti di La7 fanno sapere che tra le novità importanti della serata ci sarà la testimonianza indella fidanzata di Danile Leali, dj imprenditore amico die indagato dalla Procura milanese per detenzione di droga ai fini di spaccio. Rientrato in Italia da Bali, sarà in collegamento con. Tra i commentatori, anche Nunzia De Girolamo e Luca ...

