Manovra, stop a pagamento tasse e contributi per sport fino 28 febbraio. Arriva anche indennità autonomi (Di sabato 19 dicembre 2020) Via libera della commisisone Bilancio della Camera ad un emendamento alla Manovra che stoppa i versamenti delle imposte sul reddito, dell'Iva e dei contributi previdenziali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistice, fino al 28 febbraio 2021. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 30 maggio 2021 in un'unica soluzione o in 24 rate mensile di pari importo, senza dover pagare sanzioni o interessi. Via libera anche ad un emendamento alla Manovra che abbassa al 10% l'Iva per il take away, cioè il cibo di asporto o consegnato a domicilio. La norma prevede che la "nozione di preparazioni ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 dicembre 2020) Via libera della commisisone Bilancio della Camera ad un emendamento allachepa i versamenti delle imposte sul reddito, dell'Iva e deiprevidenziali, per le federazioniive nazionali, gli enti di promozioneiva, le associazioni e le societàive professionistiche e dilettantistice,al 282021. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 30 maggio 2021 in un'unica soluzione o in 24 rate mensile di pari importo, senza dover pagare sanzioni o interessi. Via liberaad un emendamento allache abbassa al 10% l'Iva per il take away, cioè il cibo di ao o consegnato a domicilio. La norma prevede che la "nozione di preparazioni ...

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #19dicembre: #scuola, il #governo propone lezioni fino al 30 giug… - danieledv79 : RT @repubblica: Manovra, Iva al 10% sul take away e stop ai contributi per gli autonomi - repubblica : Manovra, Iva al 10% sul take away e stop ai contributi per gli autonomi - crispadafora : RT @sole24ore: Manovra, stop alla sugar tax e all’Iva sui vaccini anti Covid. Spunta il cellulare gratis - alebarbiero : RT @sole24ore: Manovra, stop alla sugar tax e all’Iva sui vaccini anti Covid. Spunta il cellulare gratis -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra stop Manovra, stop alla sugar tax e all’Iva sui vaccini anti Covid. Spunta il cellulare gratis Il Sole 24 ORE Manovra 2021, stop contributi per gli autonomi e all'Imu per il turismo

Alla Camera, dove è stata a lungo ferma, la manovra inizia a cambiare. Ecco alcune delle novità principali approvate finora in Commissione bilancio. AIUTI AGLI AUTONOMI: Con un miliardo di euro nel ...

Manovra, Iva al 10% sul take away e stop ai contributi per gli autonomi

ma neanche lo spostamento alle 13 ha consentito di dare il via alle votazioni - nel pomeriggio la Commissione Bilancio della Camera ha approvato all'unanimità l'emendamento alla manovra che finanzia ...

Alla Camera, dove è stata a lungo ferma, la manovra inizia a cambiare. Ecco alcune delle novità principali approvate finora in Commissione bilancio. AIUTI AGLI AUTONOMI: Con un miliardo di euro nel ...ma neanche lo spostamento alle 13 ha consentito di dare il via alle votazioni - nel pomeriggio la Commissione Bilancio della Camera ha approvato all'unanimità l'emendamento alla manovra che finanzia ...