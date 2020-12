LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia in testa, aspettando Corinne Suter (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 10.44 0.23 di vantaggio per Ledecka al secondo rilevamento. Sofia Goggia, come ieri, presta il fianco nella parte alta. 10.43 Laura Pirovano discreta, quarta a 1?51. Per metà gara è stata bravissima, nel finale ha patito la stanchezza. Tocca alla ceca Ester Ledecka, una leggenda degli sport invernali: è campionessa olimpica sia nello snowboard sia nello sci alpino! 10.41 Buon avvio di Laura Pirovano! 0.12 di vantaggio al secondo rilevamento! 10.40 Oggi non brilla Ortlieb, terza a 1?33 da Sofia Goggia. Adesso da seguire Laura Pirovano, una giovane azzurra molto interessante. 10.40 Già 0.32 di ritardo per ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 10.44 0.23 di vantaggio per Ledecka al secondo rilevamento., come ieri, presta il fianco nella parte alta. 10.43 Laura Pirovano discreta, quarta a 1?51. Per metà gara è stata bravissima, nel finale ha patito la stanchezza. Tocca alla ceca Ester Ledecka, una leggenda degli sport invernali: è campionessa olimpica sia nello snowboard sia nello sci! 10.41 Buon avvio di Laura Pirovano! 0.12 di vantaggio al secondo rilevamento! 10.40 Oggi non brilla Ortlieb, terza a 1?33 da. Adesso da seguire Laura Pirovano, una giovane azzurra molto interessante. 10.40 Già 0.32 di ritardo per ...

