La seconda edizione di K è arrivata | si può ordinare qui

Leggi su linkiesta

(Di sabato 19 dicembre 2020) La primadi K, la rivista letteraria de Linkiesta, è andata esaurita in tre settimane, ma l’abbiamo ristampata e ora è tornata disponibile sul sito e nelle librerie indipendenti. Curata da Nadia Terranova, finalista al Premio Strega 2019, e dal direttore de Linkiesta Christian Rocca, K è un volume di 320 pagine disegnato dall’art director Giovanni Cavalleri e arricchito da fotografie di Stefania Zanetti, da un’illustrazione di Maria Corte e da un saggio introduttivo di Nadia Terranova. Il tema del primo numero di K è il sesso. K si può presul sito de Linkiesta a 20 euro più 5 di spese postali oppure acquistare nelle migliori librerie indipendenti di tutta Italia (ecco l’elenco in costante aggiornamento). Gli autori che hanno partecipato al primo numero con un racconto originale scritto appositamente per K sono:Camilla Baresani, ...