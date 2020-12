Il Pd finalmente si accorge dei disastri di Conte e ora vuole imporre la sua agenda

Leggi su linkiesta

(Di sabato 19 dicembre 2020) Giuseppeè nudo. Nel senso che adesso tocca a lui convincere la sua maggioranza di essere l’uomo che può condurre il Paese alla vittoria sul virus con una efficace e veloce campagna di vaccinazione e guidare la ricostruzione italiana grazie all’uso intelligente dei miliardi del NextGenerationEu, ma oggettivamente sulla pandemia è un disastro e sulle idee per il rilancio non si muove foglia. Nudo vuol dire anche che non è scontata la sua copertura con quel drappeggio cucito al largo del Nazareno che finora ha avvolto l’avvocato di una sorta di intangibilità politica («perché altrimenti arriva Salvini», il refrain). Fra il presidente del Consiglio e l’ex segretario Matteo Renzi, Nicola Zingaretti si mantiene equidistante, ma è una barricata che non può reggere per molto. Già, forse esagera nella percentuale ma Renzi non ha torto quando dice che «il 99% dei ...