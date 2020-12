Covid, shopping di Natale: assembramenti in tutta Italia (Di sabato 19 dicembre 2020) La vie dello shopping affollate, con assembramenti in tutta Italia prima dell'entrata in zona rossa natalizia, annunciata ieri dal premier Conte . Il timore del contagio non ha fatto i conti con la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) La vie delloaffollate, coninprima dell'entrata in zona rossa natalizia, annunciata ieri dal premier Conte . Il timore del contagio non ha fatto i conti con la ...

e soprattutto prima delle restrizioni decise dal governo per le feste per arginare il contagio da coronavirus, si registra un esodo su strade e autostrade, un quasi tutto esaurito sui treni (seppure a ...

Covid, la curva dei contagi è ferma: “Risultati dopo 6 gennaio”

La curva dei contagi da Covid è ferma, con qualche piccolo segnale di flessione, alcune situazioni critiche in diverse Regioni e ancora troppo ingressi nelle terapie intensive e decessi. A Natale, se ...

