Covid e sicurezza | vertice in Prefettura per il controllo del territorio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiA poche ore dalla nuova “stretta” varata dal Governo nella serata di ieri in vista delle imminenti festività natalizie e di inizio anno, il Prefetto di Salerno Francesco Russo ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e laPubblica, tenutasi stamane in videoconferenza, per “fare il punto” sulle misure appena introdotte e perfezionare i dispositivi didelnel periodo natalizio, già definiti nei giorni scorsi. Il decreto legge “Natale” (n.172/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre, prevede in sintesi, per l’interonazionale, l’istituzione di una zona “rossa” nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5, e 6 gennaio) e di una zona “arancione” nei giorni feriali non prefestivi (28, 29 ...