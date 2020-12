Caso Suarez, “il calciatore ha ammesso ai pm di aver saputo le domande in anticipo” (Di sabato 19 dicembre 2020) Ascoltato dai magistrati come testimone, il calciatore Luis Suarez avrebbe “ammesso” di aver saputo “in anticipo” le domande sull’esame di italiano organizzato dall’Università per stranieri di Perugia. Lo riferisce l’Ansa citando la deposizione del giocatore. Il colloquio è avvenuto in videoconferenza, nell’ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Suarez, che non è indagato e risulta come persona informata dei fatti, è stato assistito per tutto il tempo da un interprete e ha deposto davanti ai pm parlando in spagnolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Ascoltato dai magistrati come testimone, ilLuisavrebbe “” di“in” lesull’esame di italiano organizzato dall’Università per stranieri di Perugia. Lo riferisce l’Ansa citando la deposizione del giocatore. Il colloquio è avvenuto in videoconferenza, nell’ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone., che non è indagato e risulta come persona informata dei fatti, è stato assistito per tutto il tempo da un interprete e ha deposto davanti ai pm parlando in spagnolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

