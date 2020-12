WhatsApp, ecco le videochiamate anche su desktop (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’esperienza di WhatsApp su desktop, che si tratti di WhatsApp Web via browser oppure del client dedicato per Windows o Mac, promette di avvicinarsi sempre di più a quella nativa via smartphone. L’ultimo passo, infatti, è l’introduzione delle chiamate e videochiamate (anche di gruppo fino a otto persone) direttamente da pc e laptop. Una mossa importante, che traghetterà definitivamente la piattaforma controllata da Facebook nel gruppo degli strumenti utilizzati non solo per questioni informali, fra amici e parenti, ma anche per riunioni e call più strutturate, magari professionali. Quelle che si fanno da seduti e spesso dalle postazioni fisse. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’esperienza di WhatsApp su desktop, che si tratti di WhatsApp Web via browser oppure del client dedicato per Windows o Mac, promette di avvicinarsi sempre di più a quella nativa via smartphone. L’ultimo passo, infatti, è l’introduzione delle chiamate e videochiamate (anche di gruppo fino a otto persone) direttamente da pc e laptop. Una mossa importante, che traghetterà definitivamente la piattaforma controllata da Facebook nel gruppo degli strumenti utilizzati non solo per questioni informali, fra amici e parenti, ma anche per riunioni e call più strutturate, magari professionali. Quelle che si fanno da seduti e spesso dalle postazioni fisse.

infoitscienza : WhatsApp, coi nuovi aggiornamenti non funzionerà più su alcuni smartphone: ecco quali. Cambiano anche le condizioni… - MarceloWalker : RT @luca_barra: Ecco, a vedere l’ortografia dei messaggi Whatsapp di Morgan proprio non ero pronto #sanremogiovani #sanremo2021 - GiusCandela : RT @luca_barra: Ecco, a vedere l’ortografia dei messaggi Whatsapp di Morgan proprio non ero pronto #sanremogiovani #sanremo2021 - luca_barra : Ecco, a vedere l’ortografia dei messaggi Whatsapp di Morgan proprio non ero pronto #sanremogiovani #sanremo2021 - C0d3r_ : #Whatsapp Web: in arrivo chiamate e videochiamate, ecco come funzionano -