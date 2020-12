Sola e infreddolita prova a scaldarsi | l’ultima carezza del figlio

Leggi su chenews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La donnain casa,e priva di alcuna compagnia, avevato a, poi l’arrivo del. Elisoccorso (Facebook)Ennesima tragedia in casa, una donna,dalle avverse condizioni climatiche, hato aaccendendo una stufa a pellet, l’unica fonte di calore in casa sua. Ma la fuoriuscita di gas, ancora una volta, è fatale per la donna 73 enne. A ritrovarla, suo, che per troppo tempo non l’aveva sentita. La sconvolgente scoperta, mette in luce ancora una volta i rischi di un impianto o di una singola fonte di calore, malfunzionante. L’episodi ha avuto luogo ad Ariccia, inutili i soccorsi, per la donna trovata riversa sul pavimento, non c’era ...