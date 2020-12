Rebic non si sblocca, Leao non segna. L’infortunio a Ibra è un sos per il Milan (Di sabato 19 dicembre 2020) Il nuovo infortunio a Ibrahimovic andrà valutato nei prossimi giorni, il Milan lo farà tra dieci e cercherà di capire i margini per un recupero. Non ci si può sbilanciare, il polpaccio è una cosa seria, soprattutto c’è già stato un precedente che ha tenuto Ibra fuori per oltre un mese. Quindi, la precauzione sarà d’obbligo, a maggior ragione con un clima rigido come quello di questi giorni. Ma si tratta di un sos importante perché se l’assenza dovesse procrastinarsi, sarebbe fondamentale tornare sul mercato per un attaccante. E forse, aggiungiamo noi, sarebbe importante tornarci lo stesso perché Rebic non segna, Leao nasce prima punta ma fa l’esterno e fin qui ha deluso. Ibra è un fenomeno, ma a 39 anni suonati è normale che possa avere qualche problema in più. La ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Il nuovo infortunio ahimovic andrà valutato nei prossimi giorni, illo farà tra dieci e cercherà di capire i margini per un recupero. Non ci si può sbilanciare, il polpaccio è una cosa seria, soprattutto c’è già stato un precedente che ha tenutofuori per oltre un mese. Quindi, la precauzione sarà d’obbligo, a maggior ragione con un clima rigido come quello di questi giorni. Ma si tratta di un sos importante perché se l’assenza dovesse procrastinarsi, sarebbe fondamentale tornare sul mercato per un attaccante. E forse, aggiungiamo noi, sarebbe importante tornarci lo stesso perchénonnasce prima punta ma fa l’esterno e fin qui ha deluso.è un fenomeno, ma a 39 anni suonati è normale che possa avere qualche problema in più. La ...

MilanistaSincer : Ennesimo infortunio di #Bollihimovic che non ha sostituiti. Chi è quell'incompetente che ha regalato #AndreSilva e… - alepulv76 : @tcarapezza Non so se arriverà la punta e non me ne frega nulla...io sono preoccupato dai troppi goal presi e da re… - ANDREW68619411 : @FBiasin Ma Rebic non mi sembra che faccia rimpiangere Ibra?? - Augusto76465897 : @saveriocamba @niccobiancalani Si ma a differenza di quest’estate sanno per certo che Ibra non dà garanzie fisiche,… - Fillix9 : @macho_morandi Onesto? A Rebic non sono mai mancati i coglioni. Semplicemente sono settimane che gioca fuori ruolo.… -