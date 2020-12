Ponte Morandi, report falsificati da Autostrade e accuse più gravi: per la procura è crollo doloso (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per il crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti, la procura ipotizza anche il reato di «crollo di costruzioni o altri disastri dolosi». Le nuove accuse arrivano sulla base dello sviluppo delle indagini sulle barriere fono assorbenti: gli ex vertici di Aspi risparmiavano sulla manutenzione della rete per accrescere gli utili del gruppo Atlantia. Non solo, hanno falsificato i report per nascondere i mancati restyling. Ad aggravare la condotta, il fatto che fossero consapevoli del pericolo cui andavano incontro. Attentato alla sicurezza dei trasporti, falso, disastro colposo e omicidio colposo plurimo sono i capi d’accusa contestati dalla procura di Genova. Sono 71 gli indagati coinvolti. I giudici del Riesame, ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per ildelavvenuto il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti, laipotizza anche il reato di «di costruzioni o altri disastri dolosi». Le nuovearrivano sulla base dello sviluppo delle indagini sulle barriere fono assorbenti: gli ex vertici di Aspi risparmiavano sulla manutenzione della rete per accrescere gli utili del gruppo Atlantia. Non solo, hanno falsificato iper nascondere i mancati restyling. Ad aggravare la condotta, il fatto che fossero consapevoli del pericolo cui andavano incontro. Attentato alla sicurezza dei trasporti, falso, disastro colposo e omicidio colposo plurimo sono i capi d’accusa contestati dalladi Genova. Sono 71 gli indagati coinvolti. I giudici del Riesame, ...

