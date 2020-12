Pirlo: “C’è rammarico per la partita con l’Atalanta, squadra in crescita” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la partita col Parma ai microfoni di Juventus TV. Avevamo fatto una buona partita contro l’Atalanta, una grande squadra. C’è rammarico di non aver sfruttato le occasioni create e non aver portato a casa i tre punti. Il Parma è una squadra che sta facendo bene. Da quando hanno cambiato modulo hanno fatto risultati importanti, positivi, in campi come Genova, a Milano col Milan. Si stanno riprendendo, hanno cambiato modo di giocare. Bisogna stare attenti: si gioca dopo 3 giorni, ci sarà da riprendere forze fisiche e mentali. Mi aspetto una partita classica, dove cercheranno di difendersi e di ripartire. Hanno giocatori veloci nelle transizioni come Gervinho e Karamoh. Bisogna stare attenti a fare le ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Andrea, allenatore della Juventus, ha presentato lacol Parma ai microfoni di Juventus TV. Avevamo fatto una buonacontro, una grande. C’èdi non aver sfruttato le occasioni create e non aver portato a casa i tre punti. Il Parma è unache sta facendo bene. Da quando hanno cambiato modulo hanno fatto risultati importanti, positivi, in campi come Genova, a Milano col Milan. Si stanno riprendendo, hanno cambiato modo di giocare. Bisogna stare attenti: si gioca dopo 3 giorni, ci sarà da riprendere forze fisiche e mentali. Mi aspetto unaclassica, dove cercheranno di difendersi e di ripartire. Hanno giocatori veloci nelle transizioni come Gervinho e Karamoh. Bisogna stare attenti a fare le ...

