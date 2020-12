Il paradiso delle signore 5: GIULIA CHIARAMONTE interpreta Sofia Galbiati, anticipazioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Con un po’ di stupore, durante la puntata di giovedì 17 dicembre i fan de Il paradiso delle signore hanno visto irrompere in scena uno strano “Charlot” che in realtà celava una simpatica ragazza. E chissà che la donna in questione non si sia trovata al posto (quasi) giusto nel momento giusto! Il personaggio di cui parliamo si chiama Sofia Galbiati ed è interpretato dalla giovane attrice GIULIA CHIARAMONTE. Per un attimo avremo l’impressione che Sofia sia destinata a diventare la nuova cameriera della Caffetteria. Come sapete, alla notizia del trasferimento di Marcello (Pietro Masotti) a Bologna, Salvatore (Emanuel Caserio) e Laura (Arianna Montefiori) si sono subito messi alla ricerca di un aiutante, cosa che ha dato il via anche a ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 18 dicembre 2020) Con un po’ di stupore, durante la puntata di giovedì 17 dicembre i fan de Ilhanno visto irrompere in scena uno strano “Charlot” che in realtà celava una simpatica ragazza. E chissà che la donna in questione non si sia trovata al posto (quasi) giusto nel momento giusto! Il personaggio di cui parliamo si chiamaed èto dalla giovane attrice. Per un attimo avremo l’impressione chesia destinata a diventare la nuova cameriera della Caffetteria. Come sapete, alla notizia del trasferimento di Marcello (Pietro Masotti) a Bologna, Salvatore (Emanuel Caserio) e Laura (Arianna Montefiori) si sono subito messi alla ricerca di un aiutante, cosa che ha dato il via anche a ...

