Così Merkel e Macron sfidano Biden sulla Cina

"Perché la corsia preferenziale, la fretta e l'elusione di un dibattito pubblico, perché fare il gioco della Cina?". A chiederlo con un editoriale su EUobserver è un gruppo di autorevoli esperti europei di questioni cinesi — tra cui gli italiani Nicola Casarini dello Iai e Lucrezia Poggetti del Merics — preoccupati dagli sforzi di Germania e Francia per raggiungere un accordo sugli investimenti con la Cina entro fine anno. L'ACCELERATA IMPROVVISA Dopo sette anni di negoziati, le trattative hanno subito una brusca accelerata negli ultimi giorni e l'accordo last-minute ora sembra a un passo. "I colloqui sono ora nella fase finale", ha detto l'ambasciatore cinese presso l'Unione europea, Zhang Ming, parlando con il Financial Times. "Entrambe le parti", ha continuato, "stanno lavorando verso l'obiettivo di chiudere i colloqui entro la fine di quest'anno".

