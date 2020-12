Conte presenta il decreto con le restrizioni per Natale: “Decisione sofferta” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Consiglio dei Ministri ha approvato le restrizioni per le festività del Natale, dati i numeri preoccupanti che il coronavirus continua ad avere in Italia. È prevalsa dunque la linea del rigore, sostenuta dalla risalita dell’indice Rt su cui ha avvertito l’Iss, e dalla preoccupazione per il grande movimento lungo la Penisola per l’esodo natalizio. In conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte ha confermato la suddivisione delle prossime settimane in 2 fasce, con festivi e prefestivi (10 giorni) che saranno di lockdown, mentre i 4 giorni feriali saranno di zona arancione. Conte presenta il decreto per il Natale Non il solito Dpcm, Giuseppe Conte in conferenza stampa presenta il decreto legge frutto della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Consiglio dei Ministri ha approvato leper le festività del, dati i numeri preoccupanti che il coronavirus continua ad avere in Italia. È prevalsa dunque la linea del rigore, sostenuta dalla risalita dell’indice Rt su cui ha avvertito l’Iss, e dalla preoccupazione per il grande movimento lungo la Penisola per l’esodo natalizio. In conferenza stampa, il premier Giuseppeha confermato la suddivisione delle prossime settimane in 2 fasce, con festivi e prefestivi (10 giorni) che saranno di lockdown, mentre i 4 giorni feriali saranno di zona arancione.ilper ilNon il solito Dpcm, Giuseppein conferenza stampaillegge frutto della ...

