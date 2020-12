Chiarimento tra Candreva e Ranieri: il calciatore è stato convocato per la gara di domani (Di venerdì 18 dicembre 2020) C’è stato un Chiarimento tra Antonio Candreva e Claudio Ranieri. Oggi un colloquio ha risolto la situazione tra i due e l’esterno è stato incluso nella lista dei convocati della Sampdoria per la gara di domani con il Crotone. Presente anche il ds Carlo Osti all’incontro tra i due a Bogliasco. L’esclusione dalla trasferta di Verona era stata decisa da Ranieri proprio perché dall’ex Inter si sarebbe aspettato un altro contributo anche fuori dal campo. Candreva ha recepito il messaggio e ha spinto molto per incontrare il tecnico e spiegarsi. domani partirà probabilmente dalla panchina ma nel corso del match potrebbe trovare spazio. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) C’èuntra Antonioe Claudio. Oggi un colloquio ha risolto la situazione tra i due e l’esterno èincluso nella lista dei convocati della Sampdoria per ladicon il Crotone. Presente anche il ds Carlo Osti all’incontro tra i due a Bogliasco. L’esclusione dalla trasferta di Verona era stata decisa daproprio perché dall’ex Inter si sarebbe aspettato un altro contributo anche fuori dal campo.ha recepito il messaggio e ha spinto molto per incontrare il tecnico e spiegarsi.partirà probabilmente dalla panchina ma nel corso del match potrebbe trovare spazio. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

