Caso Genovese, Vittorio Feltri a La Confessione (Nove): "Definire 'ingenua' la ragazza stuprata non è offesa". Gomez: "No, è stata colpevolizzata"

"Io condanno Genovese per quello che ha fatto perché lo stupro è inammissibile, però la parola 'ingenuità' non è un'offesa". "No, la ragazza si è sentita colpevolizzata". Botta e risposta tra Vittorio Feltri e Peter Gomez a 'La Confessione', in onda su Nove venerdì 18 dicembre alle 22.45. "'La Confessione' di Vittorio Feltri è stata registrata prima che esplodessero le polemiche per un suo articolo dedicato allo stupro di una ragazza 18enne da parte di un imprenditore 43enne, Alberto Genovese. Per questo, dopo la prima Confessione, abbiamo richiamato Vittorio

